Anticipazioni Un posto al sole e Una Promessa, 19 maggio 2025

Inizia oggi una nuova settimana in compagnia delle nostre soap. Le anticipazioni di Un posto al sole e Una Promessa, il 19 maggio 2025 ci rivelano molti impreviste azioni dei protagonisti che movimenteranno la scena.

Un posto al sole e Una Promessa anticipazioni

Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio mostreranno Giulia amareggiata e triste. Luca è partito all’improvviso e Alberto, interpretato da Maurizio Aiellohttps://www.libero.it/magazine/personaggi/maurizio-aiello-8298 lascerà la donna sola e profondamente turbata.

Elena, magistralmente interpretata da Valentina Pace, si occuperà di riorganizzare la radio.

Preoccupata principalmente per Gennaro Gagliotti e la sua decisione di non investire in pubblicità, come troverà una soluzione a questa difficoltà?

La promessa, anticipazioni 19 maggio 2025

La trama relativa all’episodio de La promessa di lunedì 19 maggio 2025 mostrerà Julia che accusa Curro per la morte del suo fidanzato, Paco ha perso la vita al fronte. Vera si accorgerà che sua ha conquistato le cuoche con la sua cordialità.

La giovane si confiderà con Lope. Egli la consiglierà la pazienza. Vera dirà al cuoco di ritenere sua madre responsabile dei suoi tormenti come il padre. Teresa, intanto, manifesterà sfiducia nella duchessa de Carril.

Manuel dirà a Jana di considerare sua madre una donna ricca di integrità morale. Egli discuterà con Romulo di Gregorio. I giornalisti si presenteranno alla Promessa, sorprenderanno Catalina e Pelayo. Il sergente Burdina arriverà alla Promessa per informare don Romulo di una terribile notizia, di che si tratta?