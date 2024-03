Anticipazioni Un Posto al Sole di oggi lunedì 25 marzo 2024

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Con l’abilità di mediare di Viola, finalmente i piccoli Antonio e Manuel si riavvicinano, grazie anche all’aiuto prezioso di Damiano. Tuttavia, la crescente complicità tra Antonio e Damiano genera un’imprevista conseguenza: qualcuno sarà inevitabilmente ferito nel processo. Nel frattempo, Alberto esercita pressioni su Clara, che si trova ancora indecisa riguardo alla continuazione della gravidanza. Fortunatamente, un’amica giunge al suo fianco per offrirle il sostegno di cui ha tanto bisogno in questo momento delicato.

Mentre Guido e Mariella trovano sfogo alle loro frustrazioni coniugali, Cerruti sembra trovare un barlume di speranza grazie all’amicizia di Luciano, che gli offre un po’ di leggerezza in mezzo alle turbolenze della vita quotidiana.

Anticipazioni Un Posto al Sole 25 marzo 2024

Viola continua a sentirsi angosciata per Eugenio, mentre la testardaggine di Rosa nel voler tornare a casa, nonostante i pericoli, spinge Damiano a formulare una proposta sorprendente che potrebbe cambiare le loro vite in modo irreversibile. Nel frattempo, Alberto si sente leggermente rassicurato nel constatare che Clara sembra propensa all’interruzione di gravidanza, ma l’amica Marika tenta disperatamente di insinuare dei dubbi nella sua mente, senza però ottenere grandi risultati.

Luciano cerca di aprire gli occhi a Cerruti sulla situazione della sua relazione con Castrese, mentre Mariella crede di aver compiuto dei progressi nel riconciliarsi con Guido, solo per scoprire che le cose non sono esattamente come sembrano.