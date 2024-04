Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi giovedì 4 aprile 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il bacio tra Leon e Carolin durante il picnic getta Vanessa in uno stato di confusione e perplessità, portandola a lasciare il luogo senza dare spiegazioni all’amica. Nel frattempo, Josie si trova costretta a rivolgersi alla polizia per raccontare della lite tra Leon e Paul, ma alla fine Leon comunica alla fidanzata che l’indagine è stata archiviata. Nonostante Josie fosse a conoscenza della tensione tra Paul e Leon prima dell’incidente, la sua convinzione nell’innocenza di Paul la ha portata a evitare di testimoniare contro di lui.

La lealtà di Josie verso Paul mette Leon di fronte a una difficile decisione, poiché teme di perdere per sempre la fidanzata. Questa rivelazione porta Leon a riflettere sulle sue azioni e sulle implicazioni della sua scelta. Nel frattempo, Vanessa cerca di elaborare la situazione emotivamente carica creata dal bacio tra Leon e Carolin, mentre l’amicizia tra le due donne potrebbe subire una serie di turbamenti a causa di questa complicata situazione.

Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 4 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.