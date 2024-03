Anticipazioni Tempesta d’Amore dal 25 al 30 marzo 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Quello che inizialmente sembrava un innocente gioco, una specie di esperimento tra amiche, prende una piega inaspettata per Carolin. I baci scambiati con l’amica Vanessa, poco prima delle nozze con i rispettivi fidanzati, svelano a Carolin sentimenti nascosti che vanno ben oltre l’amicizia. Mentre Vanessa considera quei momenti come un divertente passatempo e rimane ferma nel suo amore per Max, per Carolin sorge un dubbio destabilizzante sui suoi veri sentimenti per il fidanzato Michael.

Mentre l’organizzazione della doppia cerimonia nuziale al Fürstenhof procede a pieno ritmo, Carolin decide di affrontare Vanessa durante una gita in barca, confessandole senza mezzi termini i suoi sentimenti. Tuttavia, la reazione di Vanessa è ben diversa da quanto Carolin si aspettava, e tra le due scoppia un alterco che culmina in un inaspettato tuffo nelle acque gelide del lago. Con l’annullamento della doppia cerimonia di nozze, il destino di Carolin e Michael sembra essere appeso a un filo sottile.

Mentre Vanessa e Max decidono di riprendere i preparativi per il loro matrimonio, Carolin si trova in uno stato di confusione e incertezza. Si interroga su quale sarà il suo futuro con Michael e se il suo cuore possa ancora ritrovare la sua strada verso la felicità. Tra intrighi amorosi e colpi di scena, il Fürstenhof si prepara a ospitare un evento che lascerà un segno indelebile sulla vita di tutti i suoi abitanti.

Anticipazioni Tempesta d’Amore della settimana, dal 25 al 30 marzo 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.