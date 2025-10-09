[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anticipazioni meteo weekend in Italia

Un’ondata di bel tempo sta per investire l’Italia, regalandoci un fine settimana tipicamente autunnale. L’evento principale si consoliderà tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, ma attenzione: non tutta la penisola godrà dello stesso clima mite, con le Isole Maggiori che resteranno più esposte all’instabilità.

Lo scrive MeteoLive.

Le temperature saranno le vere e indiscusse protagoniste di questo fine settimana autunnale, regalandoci un’atmosfera davvero gradevole su tutto il territorio nazionale. La colonnina di mercurio si manterrà infatti ben al di sopra delle medie climatiche del periodo su tutta la nazione. L’anomalia termica sarà particolarmente evidente e marcata al Centro-Sud e in Sicilia, dove si potrebbero facilmente raggiungere e localmente superare punte di 25-26°C, con un sapore di fine estate in città importanti come Roma, Firenze e Napoli. Anche al Nord, sebbene con qualche grado in meno, il clima sarà eccezionalmente mite e inviterà a trascorrere più tempo possibile all’aria aperta, approfittando di questo regalo dell’autunno.