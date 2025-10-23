Anticipazioni meteo sul Ponte di Ognissanti
Anticipazioni meteo sul Ponte di Ognissanti
Il bel tempo autunnale tornerà proprio in coincidenza con il fine settimana dei Morti (sabato 1 e domenica 2 novembre) ma già dal 31 ottobre il sereno si sarà affermato quasi ovunque.
Sono le anticipazioni di MeteoLive.
Le temperature risaliranno di qualche grado grazie all’arrivo dell’anticiclone, ma solo nelle ore diurne, perché di notte farà decisamente fresco.
Quanto durerà questa fase tranquilla? 4-5 giorni.
Secondo diversi modelli un nuovo guasto potrebbe intervenire entro mercoledì 5 novembre, con l’inserimento di una nuova saccatura da ovest e altre piogge di stampo autunnale a partire dai versanti tirrenici e dal nord-ovest.
IN SINTESI
–Ripristino del bel tempo tra il 31 ottobre e il 4 novembre con temperature piuttosto basse di notte, ma miti di giorni, attenzione alle nebbie sul catino padano e nelle valli del centro, più sporadicamente al sud.
–Possibile nuovo peggioramento (proiezione affidabile al 55%) dal 5 novembre in poi con ritorno delle piogge autunnali.