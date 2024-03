Anticipazioni La Promessa dal 25 al 30 marzo 2024

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. L’atmosfera a La Promesa è carica di tensione e sentimenti contrastanti mentre i destini dei suoi abitanti si intrecciano in un vortice di passioni e intrighi.

Beatriz, determinata a riconquistare il cuore di Curro, si rivolge a Martina per ottenere il suo aiuto in questa impresa. Tuttavia, mentre mette in atto il suo piano, potrebbe scoprire che la strada per il cuore di Curro è più tortuosa di quanto avesse immaginato, e che il vero amore non può essere comandato né manipolato.

Anticipazioni La Promessa della settimana, dal 25 al 30 marzo

Nel frattempo, Manuel si trova di fronte a una nuova opportunità d’affari, ma il suo cammino è ostacolato da Jimena, che cerca in ogni modo di dissuaderlo dall’accettare. Mentre Manuel si debate tra l’ambizione e l’amore per la sua famiglia, Jana cerca di mettere in guardia il marito sul fatto che la moglie potrebbe esagerare riguardo alle sue condizioni di salute, evidenziando ulteriori tensioni all’interno del nucleo familiare.

La strategia astuta di Elisa sembra portare i suoi frutti quando convince Catalina, ormai con la caviglia slogata, a lasciare che sia Lorenzo ad andare in banca al suo posto. Tuttavia, mentre si avvicina il momento della partenza, la Baronessa persiste nel desiderio di abbandonare La Promesa, gettando un’ombra di incertezza sul futuro della tenuta e dei suoi abitanti.