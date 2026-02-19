Anticipazioni “La forza di una donna”: trama puntate dal 23 al 28 febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa succederà la prossima settimana nelle vicende dell’amata soap turca La forza di una donna che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori? Dopo una settimana ricca di emozioni, segnata dal tragico addio a Sarp, scopriamo cosa riservano le nuove avventure di Bahar, dei suoi familiari e dei suoi amici.

Anticipazioni La forza di una donna : lo shock di Emre: il test del DNA

Tra i protagonisti assoluti troveremo Emre. L’uomo, infatti, affronterà una verità sconvolgente che cambierà per sempre la sua vita e quella di chi lo circonda. Sempre più convinto di voler ottenere la custodia del piccolo Arda per dargli l’amore e le cure che merita, Emre decide di seguire il consiglio di Kismet ed effettuare il test del DNA.

L’esito, però, sarà negativo: una notizia che ferirà profondamente l’uomo, facendolo sentire ingannato da Ceyda e portandolo a cambiare radicalmente atteggiamento verso di lei. Proprio mentre Ceyda avrebbe più bisogno del suo sostegno, si scontrerà con un Emre scostante e furioso, iniziando a sospettare che qualcosa non vada.

Tragedia a casa di Enver

Nel frattempo, Enver continua ad avere visioni della defunta Hatice, ma questa volta il suo distacco dalla realtà sfiora la tragedia. Mentre Sirin si trova a casa di Bahar, l’uomo prepara una cena a lume di candela per la moglie scomparsa; purtroppo si addormenta lasciando le fiamme incustodite, provocando un incendio che ridurrà in cenere l’abitazione.

Nuovi equilibri e le bugie di Sirin

Rimasti senza una casa, Enver (fortunatamente illeso) e Sirin si trasferiscono inizialmente da Bahar, con l’idea di spostarsi temporaneamente nell’appartamento di Sarp in attesa di una sistemazione definitiva.

La perfida Sirin, rimasta sola con i nipoti, non perderà l’occasione per manipolarli: racconterà ai piccoli una verità distorta che finirà per metterli contro Arif. Infine, vedremo Bahar costretta a sostituire l’amica Ceyda (malata) a casa della signora Fazilet: questo incontro potrebbe segnare una svolta inaspettata per la vita della nostra protagonista.