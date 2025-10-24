Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10, puntate 3 – 7 novembre: Enrico racconta la verità a Marta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore 10 continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano anche nel corso delle nuove puntate in programma dal 3 al 7 novembre sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera italiana rivelano che Barbara si recherà al grande magazzino nonostante le difficoltà della giornata piovosa. Mario incontrerà nuovamente Roberto che sta organizzando una rete di aiuti per gli alluvionati di Firenze. Adelaide, invece, chiederà aiuto a Tancredi per vendicarsi di Rosa e Marcello. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore 10 si apprende che Agata sarà particolarmente toccata per quanto accaduto a Firenze, tanto da voler fare qualcosa. Mimmo racconterà a Ciro e Johnny che alcuni suoi colleghi sono partiti per portare gli aiuti. Enrico, invece, deciderà di entrare in sala operatoria per operare i suoi pazienti.

Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni: Agata parte per Firenze

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che Marcello deciderà di licenziarsi anche se pregherà Roberto di mantenere il posto di Rosa. Adelaide chiederà ad Umberto di aiutarla a sbarazzarsi della giornalista. La contessa continuerà ad attaccare la coppia ma mentre tutto sembrerà perduto arriverà Tancredi in loro aiuto. Agata, invece, partirà per Firenze insieme a Mimmo e Johnny sotto lo sguardo preoccupato dei genitori. Barbara diventerà la nuova venere mentre Marcello metterà al corrente il personale delle sue dimissioni. Infine Enrico fallirà in sala operatoria a causa della mano ancora debole. L’uomo sarà costretto a raccontare tutta la verità a Marta.