Il Paradiso delle Signore al 3 ottobre, Rosa e Marcello, Rosa e Marcello nei guai

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 mostrano che Umberto inchioderà Rosa e Marcello, ci saranno new entry, colpi di scena e love story. Durante la decima e inedita edizione trasmessa da Rai 1 le novità non mancheranno.

Il Paradiso delle Signore, Lunedì 29 settembre 2025

Enrico ha concluso l’intervento di Marina Valli e la paziente lo ringrazierà. Il medico non si sentirà in pace con la sua coscienza, visto che ha nascosto il problema alla mano. Intanto, a Villa Guarnieri, Adelaide tornerà a prepare le nozze entusiasta più che mai. Rosa scritto l’articolo per riabilitare l’immagine di Marcello e sarà vicina a Tancredi. Al Paradiso, invece, prenderà forma il progetto Paradiso Donna.

Martedì 30 settembre 2025

Il nuovo stilista Ettore, di Galleria Milano Moda, incontrerà Botteri, Elvira confiderà a Irene la sua di voler lasciare Milano con la famiglia per trasferirsi in un luogo vicino al mare. Salvo proporrà alla moglie di traserirsi a Taormina ma lei è indecisa, Ciro scoprirà da Concetta i due giovani sposi che intendono fare. Egli è preoccupato perché non sa se potrà gestire il Gran Caffè da solo, Irene vorrà aiutare la sua amica. Caterina verrà assunta come nuova Venere al Paradiso, dove verrà ospitata come prima ospite di Paradiso Donna.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Adelaide è entusiasta per la sfida a Botteri, con Ettore, dovranno creare gli abiti da sposa per le sue testimoni Odile e Marta. Umberto scoprirà che Marcello si è offerto di accompagnare Rosa a Trieste per intervistare Margherita Hack all’Osservatorio Astronomico. Un problema tecnico costringerà i due a rimanere una notte insieme fuori Milano, ma la loro complicità sarà spiata da molto vicino.

Giovedì 2 ottobre 2025

Elvira e Salvo sono felici per il grande sostegno e per il loro trasferimento, Ciro si lascerà convincere da Concetta ad affrontare da solo il lavoro in caffetteria. Intanto, Mimmo si prepararerà a ricevere l’encomio dal Prefetto. Roberto noterà che il giovane non è felice come dovrebbe. Enrico chiederà a Tancredi informazioni sull’operazione che gli ha restituito l’uso della gamba, sperando di trovare una soluzione per la sua mano. Al ritorno da Trieste, Marcello racconterà ad Adelaide che un guasto all’auto ha impedito l’intervista di Rosa. Mentre Tancredi è sospettoso, Umberto riceverà foto compromettenti del loro viaggio. Gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo ufficialmente.

Venerdì 3 ottobre 2025

Matteo lavorerà alla canzone per Marina, ma l’ispirazione gli verrà dal sentimento che prova ancora per Odile. Nel frattempo, Enrico confesserà il suo problema alla mano al professor Di Meo mentre, dopo l’onorificenza, Mimmo confiderà a Roberto di non voler diventare poliziotto. Umberto convocherà Adelaide per mostrarle le foto di Rosa e Marcello. Quando starà per consegnarle così da portarla nuovamente verso di lui e lontana dall’idea del matrimonio, scoprirà che gli scatti sono spariti nel nulla.

Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.