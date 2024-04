Anticipazioni Everywhere I Go di oggi mercoledì 3 aprile 2024

Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Burak e Selin si recano sul sito dell’area verde destinata a diventare una zona agricola, per effettuare un sopralluogo e valutare le possibilità di sviluppo del progetto. Mentre discutono animatamente sulla possibilità di aggiungere delle divertenti case sugli alberi per i bambini, nella splendida pineta circostante, fa la sua improvvisa comparsa Demir, il loro capo.

Anticipazioni Everywhere I Go 3 aprile 2024

Burak non nasconde il suo fastidio per la presenza di Demir e la situazione si fa ancora più tesa quando Demir approva immediatamente l’idea delle case sugli alberi, mettendo Burak incaricato di tornare in ufficio per modificare il preventivo di conseguenza.

La presenza di Demir agisce come una spina nel fianco per Burak, che si sente messo da parte e sottovalutato nel suo ruolo. Mentre cerca di gestire la situazione con calma, Burak si ritrova costretto a mettere da parte le sue frustrazioni e ad adattarsi ai desideri del suo superiore, anche se ciò significa dover modificare i piani già stabiliti.