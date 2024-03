Anticipazioni Endless Love di oggi sabato 23 marzo

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. La tensione tra Tarik e suo fratello Kemal si acuisce ulteriormente, poiché Tarik avrebbe preferito che Kemal avesse consultato il padre prima di prendere decisioni importanti. Nel frattempo, Huseyin esprime la sua preoccupazione riguardo al cambiamento di Kemal e alle sue nuove cerchie sociali.

Durante una sontuosa cena d’affari nella villa di Onder Sezin, Kemal fa un regalo particolare ai padroni di casa: un quadro che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Tuttavia, Nihan interpreta il gesto come provocatorio, aggiungendo ulteriore tensione all’atmosfera già tesa. Tra gli ospiti c’è anche Asu, la nipote di Hakki e socia in affari di Kemal, la cui presenza cattura l’attenzione di Emir.

Durante la serata, Emir e Kemal si sfidano a vicenda, mentre sia Asu che Emir iniziano a sospettare che Kemal e Nihan si conoscano da tempo. Nel frattempo, Nihan sembra provare gelosia nei confronti di Asu, chiedendole apertamente se il suo rapporto con Kemal vada oltre il lavoro.

Allo stesso tempo, Salih desidera ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, ma la ragazza preferisce aspettare fino al termine dei suoi studi. Nel tentativo di esprimere gratitudine a Nihan, Zeynep invia delle fotografie che ritraggono entrambe e un biglietto, ma Ozan intercetta il tutto, lasciandosi colpire dall’immagine di Zeynep.

Anticipazioni Endless Love 23 marzo 2024

Infine, Leyla organizza un incontro tra Kemal e Nihan a bordo di un traghetto, ma il piano viene scoperto da Emir. Durante l’incontro, Kemal, ancora ferito dal passato, si mostra duro nei confronti di Nihan, negando qualsiasi rievocazione dei vecchi tempi. Nel frattempo, Emir incarica Tufan di sorvegliare Kemal e Nihan, ma gli uomini di Tufan perdono le loro tracce.

Mentre Emir cerca di raccogliere informazioni su Nihan attraverso un dipinto, Vildan accusa suo marito Onder di non fare abbastanza per proteggerli dalla presunta vendetta di Kemal. Nel frattempo, Salih si prepara a rivelare a Kemal la sua relazione con Zeynep, chiedendo un incontro con l’amico per discutere di una questione importante.