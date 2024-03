Anticipazioni Endless Love di oggi (lunedì 18 marzo): lascia Istanbul per sempre

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan è colta da un’ondata di nostalgia mentre osserva Kemal far volare un aquilone, un gesto che risveglia dolci ricordi di un passato condiviso. Questo momento di riflessione porta Nihan alle lacrime, spingendola a confidarsi con Leyla riguardo ai suoi sentimenti ancora vivi per Kemal.

D’altra parte, anche Kemal non riesce a cancellare Nihan dai suoi pensieri. La presenza persistente di Nihan nel suo cuore lo tormenta, rendendo difficile per lui ignorare i sentimenti che ancora provano l’uno per l’altra. Tuttavia, il saggio consiglio di Salih lo esorta a lasciare Istanbul al più presto per evitare ulteriori sofferenze.

Anticipazioni Endless Love lunedì 18 marzo 2024

Mentre le passioni si accendono tra i protagonisti, la rivalità commerciale non fa che intensificarsi. Emir, con la potente Kozcuoglu Holding alle spalle, si assicura l’appalto per la costruzione della centrale termoelettrica, sconfiggendo apparentemente la società di Kemal. Questa vittoria apparente getta ulteriori ombre sul futuro di Kemal e Nihan, mentre le forze esterne minacciano di separarli ancora una volta.