Anticipazioni Beautiful di oggi venerdì 29 marzo 2024

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Ridge ha confidato alla sua famiglia di aver ascoltato con le proprie orecchie la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali, scatenando un’ondata di sdegno da parte di Steffy, desiderosa di affrontare direttamente Brooke, e turbamento in Taylor, che si sente tradita dal fatto che Ridge non le abbia rivelato subito la verità.

Nel frattempo, nessuno sospetta che la telefonata di Brooke sia stata orchestrata da Thomas, un segreto condiviso solo con Douglas. Questo segreto pesa sul piccolo, che viene allontanato dal padre e si ritrova solo nella sua camera, combattendo con la difficile situazione.

Anticipazioni Beautiful 29 marzo 2024

Brooke si confida con Donna e Katie, ribadendo la sua confusione riguardo al motivo per cui Ridge l’abbia lasciata. La tensione raggiunge l’apice quando Ridge e Taylor si preparano per il loro matrimonio a casa di Eric, suscitando l’entusiasmo dei loro figli, ma lasciando Douglas in uno stato di malcontento dovuto al peso del segreto sulla nonna Brooke.

Mentre il matrimonio si avvicina, Eric cerca di far riflettere Ridge sulle sue decisioni, ma la situazione si complica ulteriormente quando Bill si presenta a casa di Brooke per dichiararle il suo amore. Carter, nel frattempo, ascolta di nascosto la conversazione. Nonostante l’insistenza di Bill, Brooke rifiuta categoricamente di tornare con lui, lasciando la situazione ancora più intricata prima del fatidico momento del matrimonio.