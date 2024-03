Anticipazioni Beautiful di oggi (martedì 19 marzo): decisione spiazzante di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il lancio trionfale della nuova collezione della linea “Hope for the Future” ha riempito Thomas di gioia, ma ha anche destato preoccupazione nel cuore di suo padre, Ridge. Durante un momento di confidenza con Thomas e Steffy, Ridge rivela il suo tormento interiore: il dolore che prova nel far soffrire Brooke. Nonostante le sue insistenze nel nascondere la verità, Brooke è costretta a mantenere le apparenze, fingendo di non comprendere la causa della loro separazione.

Anticipazioni Beautiful martedì 19 marzo 2024

Steffy e Thomas sostengono Ridge, spingendolo a concentrarsi esclusivamente sulla sua nuova vita con Taylor e sulla prospettiva di riunire la loro famiglia. Nel frattempo, Brooke lotta per convincere Ridge a non richiedere l’annullamento del loro matrimonio, ma le sue suppliche cadono nel vuoto di fronte alla ferma determinazione di Ridge. La tensione tra loro aumenta, mentre i due sono costretti a confrontarsi con le conseguenze delle loro scelte e a navigare le complesse dinamiche familiari.