Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Stephen Logan si precipita senza esitazione al fianco di Brooke, la cui disperazione per la fine improvvisa del suo matrimonio con Ridge è palpabile. Gli episodi di questa settimana di Beautiful promettono scintille per i fan della soap e per gli amanti del classico telefilm Dallas, di cui Duffy è stato uno dei volti iconici negli anni ’80.

L’attore, nel ruolo di Stephen, ha lasciato un’impronta indelebile nella serie tra il 2006 e il 2011, e ora ritorna per una breve serie di episodi per confortare la sua figlia maggiore, alle prese con il dolore di vedere l’ex marito pronunciare i voti nuziali con Taylor, la sua eterna rivale. Stephen arriva in scena accompagnato dalla sua nuova compagna, Lucy, portando con sé una fresca aura di amore e supporto.

Anticipazioni Beautiful dal 1° al 6 aprile 2024

Brooke, insieme alle sorelle Donna e Katie, accoglie calorosamente il padre e la sua dolce metà, apprezzando la loro presenza affettuosa e materna. Determinato a comprendere cosa abbia causato il dolore di Brooke, Stephen si impegna a scavare a fondo nelle circostanze del suo divorzio.

Un particolare interessante aggiunge un tocco di glamour alla situazione: la Purl, attrice attiva sul piccolo schermo americano, è anche la compagna nella vita reale di Patrick Duffy, che nel 2017 è rimasto vedovo.