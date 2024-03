Il Paradiso delle Signore, è scontro tra Umberto e Marcello. Flora gelosa di Adelaide

Il Paradiso delle Signore riscuote sempre un grande successo di pubblico, in onda ogni giorno su Rai 1 e considerando la pausa della pasquetta, tornerà in onda il prossimo Martedi 2 Aprile.

Nelle puntate di inizio aprile Umberto Guarnieri tenterà il tutto per tutto per danneggiare nella reputazione di Marcello Barbieri agli occhi di Adelaide di Sant’Erasmo. Al tempo stesso la contessa non viene toccata dalle parole del suo ex socio, Flora Gentile Ravasi si arrabbierà molto con la paura che ciò che prova il suo fidanzato non sia più all’altezza sei suoi sentimenti.

Il Paradiso delle Signore, scontro tra Umberto e Marcello

Da momento in cui Adelaide di Sant’Erasmo ha deciso di avere una relazione con Umberto Guarnieri affidandogli anche la gestione dei suoi possidimenti e delle quote del Paradiso, ha giurato vendetta a Marcello Barbieri. E’ vero che la loro relazione ormai giunge al tempo ma Umberto è ostinato e le pensa tutte per costringere il fratellastro Matteo Portelli a dargli una mano, che nel frattempo, prima di partire per la Francia, ha dichiarato il suo amore per Maria Puglisi prima della sua partenza per Parigi.

Guarnieri, nel frattempo ha chiesto a Hofer di tranne in inganno Barbieri facendogli una pseudo proposta allettante, Matteo è stato chiamato per garantire per Hofer, anche se ha intuito la messa in scena, sta al giorno in caso contrario il Commendatore non pagherebbe le spese per l’operazione della mamma Silvana.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Flora gelosa di Adelaide

Il giorno messo in atto da Umberto Guarnieri per distruggere la reputazione di Marcello Barbieri e quindi di allontanarlo da Adelaide. L’obiettivo di Umberto è quello di mostrare ad Adelaide lo scarso valore di Marcello. Flora Gentile Ravasi non resta inerme in questa “operazione” di Umberto e notando la passione con la quale Umberto sta portando avanti il piano, rimane scossa pensando che Umberto nutra ancora forti sentimenti per Adelaide. Ovviamente non mancano le discussioni tra Flora e Umberto, ma lui è accecato dalla voglia di vendetta nei confronti di Marcello. La situazione inizia a diventare insostenibile, tanto che Flora è costretta ad informare Marcello del piano messo in campo da Umberto, con l’unico intento di preservare il suo rapporto e di legare anche di più Marcello e Adelaide.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore: Marcello torna da Adelaide

Flora appunto cerca di preservare la sua storia d’amore con Umberto e va da Marcello per raccontargli tutto il piano di Umberto. Si nota tutta la gelosia della stilista, che inizia ad essere davvero molto gelosa del rapporto che si è creato tra Adelaide e il suo fidanzato. Andando a raccontare tutti tenta di spingere di nuovo Marcello verso Adelaide e apparentemente sembra riuscirci. Questo riavvicinamento convince Marcello a riprovarci con Adelaide con un periodo di crisi. Ma lo spettro di un nuovo momento di gelosia di Umberto resta sempre dietro l’angolo, questa volta Flora lo perdonerà o lo lascerà definitivamente? LA stilista attende con ansia la proposta di matrimonio che tarda ad arrivare.

