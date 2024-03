Anticipazioni americane Beautiful, Steffy compie un omicidio: colpo di scena

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno annunciato un colpo di scena clamoroso: Sheila Carter è stata uccisa da Steffy. La domanda che tutti si pongono è: è morta davvero? Negli anni il personaggio interpretato da Kimberlin Brown è tornato più volte sulla scena quindi i telespettatori della soap americana si aspettano una sorpresa da un momento all’altro. Nelle puntate americane di Beautiful Liam andrà a trovare Steffy e le offrirà tutto il suo sostegno. Le dirà che non dovrebbe sentirsi in colpa dopo tutto quello che sua suocera ha fatto passare alla famiglia Forrester, tanto più che ha agito per legittima difesa.

Il giovane Spencer rimarrà molto sorpreso nell’apprendere che Finn ha deciso di stare lontano da Steffy per metabolizzare la morte della madre biologica. Finn, intanto, in ospedale sarà rimproverato dalla madre adottiva Li: invece di stare in ospedale a piangere la morte di Sheila dovrebbe stare a casa accanto a sua moglie se non vuole rischiare di rovinare il suo matrimonio.

In seguito Finn riceverà anche la visita di Liam che lo informerà di essere passato da Steffy e di averla dovuta consolare. Finn chiederà al suo rivale di stare lontano da sua moglie.

Anticipazioni americane Beautiful, quanti colpi di scena!

Le anticipazioni straniere di Beautiful rivelano un retroscena inquietante sulla morte di Sheila. Secondo un’ipotesi proveniente d’oltreoceano la persona morta non sarebbe Sheila ma una sua sosia, probabilmente una persona del passato della Carter a cui avrebbe fatto visita più volte negli ultimi tempi.

A farne le spese il povero Finn. Il dottore, dopo tanti tentennamenti, tornerà a casa da Steffy e i due decideranno di ricucire il loro rapporto. Il giovane, appisolandosi sul divano sognerà di rivedere sua madre ma anche al risveglio continuerà a sentire la voce della madre. Avrà tante allucinazioni. Saranno davvero tali o Sheila tornerà in carne e ossa?

Nelle puntate straniere di Beautiful Deacon darà l’ultimo saluto a Sheila e scoprirà di essere l’unico ad aver fatto visita al corpo della donna. Deacon scoprirà solo il viso della donna quindi non vedrà se le manca un dito ai piedi. Sharpe tornerà a casa e riceverà la visita di Hope che, pur dicendo di essere sollevata per la morte di Sheila, capirà il dolore del padre per la donna.