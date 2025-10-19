Anomalie temperature prossima settimana: rischio 30 gradi?
Anomalie temperature prossima settimana: rischio 30 gradi?
Nell’ultimo weekend di ottobre potrebbe arrivare a sorpresa un clima quasi estivo.
Ci penserà il solito promontorio africano, ancora in grande spolvero, a riportare temperature fin troppo alte su molte città, soprattutto al Sud.
Lo scrive MeteoLive.
L’apice del caldo anomalo è atteso nel weekend tra 25 e 26 ottobre, quando la colonnina di mercurio potrebbe superare le medie del periodo di oltre 10 °C.
Domenica 26 ottobre, con buona probabilità, le temperature massime potrebbero spingersi oltre i 25 °C su gran parte del Sud Italia, ma localmente i termometri potranno registrare punte tra 28 e 30 °C, specie sulla Sicilia centro-orientale. Fino a 28 o 29 °C anche nelle zone interne della Calabria, sulla Puglia centrale e sulla Basilicata orientale.