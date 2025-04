Anna Tatangelo su Denise Esposito: ‘Ecco cosa dico a mio figlio’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella lunga e intensa intervista rilasciata al podcast One More Time, Anna Tatangelo si è raccontata come non mai, ripercorrendo i momenti più delicati della sua vita privata. Dal successo precoce alla maternità, passando per la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Ma è stato proprio parlando del figlio Andrea, nato nel 2010 dall’unione con il cantante napoletano, che Anna ha mostrato il lato più profondo e maturo di sé. La cantante di Sora ha spiegato come il bene del figlio venga sempre prima di tutto. E anche se la relazione con Gigi è ormai alle spalle, ha deciso di insegnare ad Andrea una cosa fondamentale: il rispetto per la compagna attuale del padre, Denise Esposito. La cantante ha dichiarato: “Non lo faccio per Gigi, ma per Andrea. I figli devono crescere sereni, senza rancori o confusione. È importante che mio figlio sappia come si rispetta una donna, anche se non è sua madre”.

Anna Tatangelo: i sani valori trasmessi al figlioletto

Anna ha sottolineato quanto sia importante trasmettere valori sani, in un’epoca in cui le famiglie allargate sono sempre più diffuse. Ha raccontato di aver parlato con il figlio in modo sincero. Non sono mancate poi riflessioni sul passato con Gigi D’Alessio: un amore nato tra polemiche per la differenza d’età e le circostanze complicate, ma che ha regalato ad entrambi un legame indelebile: Andrea. Anna ha infatti ricordato come Gigi avesse avuto, prima di lei, una moglie e tre figli: “Perché io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna”. Oggi, Anna guarda avanti, forte del suo ruolo di madre e donna indipendente. Riguardo alla sua attuale situazione sentimentale ha precisato che ora preferisce fare molta attenzione: “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro. Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima. Non rimpiango nulla del passato, ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa”.

Gigi D’Alessio leader a The Voice Senior

Mentre Anna Tatangelo si apre sul suo ruolo di madre e sull’importanza di trasmettere valori come il rispetto, Gigi D’Alessio continua a brillare nel panorama musicale italiano. Nella quinta edizione di The Voice Senior, conclusasi l’11 aprile 2025, il cantante napoletano ha guidato la sua concorrente Patrizia Conte alla vittoria, segnando il suo terzo trionfo come coach nel programma. La sua empatia e dedizione nel ruolo di mentore sono state ancora una volta apprezzate dal pubblico e dai colleghi.​ Intanto, il cantanta partenopeo non smette di guardare avanti e il prossimo 29 maggio è prevista la data zero del suo nuovo tour “Stadi 2025”. L’evento si terrà il 29 maggio nella spettacolare cornice dell’Arena del Mare 42°15°, dando ufficialmente il via alla stagione estiva in città. Un’occasione imperdibile per i fan, che potranno assistere alla prima tappa di una tournée che si preannuncia indimenticabile.