Anna Tatangelo ed il relax estivo in gravidanza

Anna Tatangelo, 38 anni, si gode un meritato relax estivo al mare dopo un’intensa stagione di concerti. La cantante è in dolce attesa del suo secondo bambino, forse una femminuccia, e si trova al Chia Laguna Resort in Sardegna con il figlio Andrea, 15 anni, nato dall’ex Gigi D’Alessio.

L’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo

La gravidanza è stata annunciata con un post poetico su Instagram a giugno, e Anna appare radiosa nelle sue Stories, condividendo momenti di serenità e gioia, anche se non rivela se con lei c’è il nuovo compagno, Giacomo Buttaroni. Giacomo, ex calciatore ora allenatore, è il padre del bebè e si dice siano una coppia dall’autunno 2024, con Anna che ha già portato il suo nuovo amore in famiglia. Maurizio Tatangelo, fratello di Anna, conferma la relazione e la felicità condivisa. La cantante, orgogliosa delle sue forme da mamma, si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di vita, tra amore, famiglia e relax sulle splendide spiagge sarde.