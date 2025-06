Anna Tatangelo e Giacomo sono in crisi? “Tra loro non durerà però lei…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anna Tatangelo ha da poco annunciato di essere in dolce attesa tramite uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram dove mostra un pancino già pronunciato.

Chi è il padre? La cantante da qualche mese è legata sentimentalmente con l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC Giacomo Buttaroni. Sembra però che tra i due ci sia già aria di crisi nonostante la gravidanza. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano ospite di Giada Di Miceli a ‘Non Succederà Più’. A lei è giunta voce che al momento il loro rapporto non sia sereno ma che lei sia comunque felice per la gravidanza.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni vicini all’addio? L’indiscrezione

Secondo l’esperta di gossip la storia d’amore tra la nota cantante e il compagno potrebbe non durare ancora a lungo. Riferendosi al post pubblicato da Anna Tatangelo per annunciare la gravidanza lei trova che sia un incoraggiamento alla libertà di una donna di affrontare un percorso con un figlio da sola.

Deianira Marzano ha poi aggiunto: “Come mai non va tra loro? Non lo so, probabilmente c’è scappata questa gravidanza ma le cose non è che siano proprio idilliache tra loro due”. Ha anche detto che il post le dà l’idea di una donna single che ha fatto un figlio con la banca del seme. Lei pensa che si lasceranno prima della nascita della figlia, crede però che la Tatangelo nonostante tutto sia felicissima di diventare di nuovo mamma.