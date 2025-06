Anna Tatangelo è incinta, l’annuncio sui social: “Un altro nuovo inizio, ti aspetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’annuncio a sorpresa di Anna Tatangelo ha stupito tutti, tramite un post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram ha infatti rivelato di essere incinta.

Lo scatto in bianco e nero pubblicato dalla cantante la ritrae di profilo con un pancino già pronunciato in bella vista. Nella dolce dedicata, rivolgendosi al bimbo che porta in grembo, ha scritto che oggi è lui la sua scelta di libertà, un altro nuovo inizio che la vita gli sta donando. Anna Tatangelo ha poi aggiunto: “Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Anna Tatangelo in dolce attesa: chi è il compagno della cantante

Tantissimi i messaggi già pubblicati sotto al post della cantante per congratularsi con lei dopo la splendida notizia che ha condiviso sui social. Non era trapelato alcun rumors sulla gravidanza, nessuno aveva capito che fosse in dolce attesa.

In molti si stanno chiedendo chi sia il compagno di Anna Tatangelo, stando alle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi da qualche mese la cantante ha iniziato una relazione con l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC Giacomo Buttaroni. Sembra che la loro storia d’amore sia iniziata lo scorso novembre, però sarebbe diventata subito molto seria al punto da far desiderare alla coppia di metter su famiglia.