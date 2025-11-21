[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelo Salvemini: “Se il Nautico di Manfredonia sarà oggetto di intervento è grazie al finanziamento ottenuto dalle giunte Riccardi e Rotice”

mi spiace dirlo ma non ce la faccio…lo devo dire:

se il nautico sarà oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione è grazie ad un vecchio finanziamento ottenuto dalla giunta Riccardi, poi ricandidato al PNRR dalla giunta Rotice (io assessore ai LL.PP.);

se invece dell’iniziale previsione di destinare quella nuova struttura a Polizia e Carabinieri, si è deciso di destinarla solo ai Carabinieri, stante la incapienza medio tempore divenuta del finanziamento, è grazie a questo scemo che sta scrivendo;

La nuova giunta La Marca sta raccogliendo i frutti, come normale che accada in virtù del principio della continuità amministrativa.

N.B. il presente post non ha finalità di critica verso l’amministrazione La Marca ma solo quella di informare i cittadini.

W l’Arma dei Carabinieri

Lo ha scritto su Facebook Angelo Salvemini