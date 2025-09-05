Angelina Mango torna a cantare sul palco dopo un anno: “Mi siete mancati”, fan in estasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelina Mango è tra le cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. La giovane è tornata a far parlare di sé nella serata di ieri 4 settembre quando si è esibita a sorpresa sul palco di Olly. La cantante mancava dal palco da un anno. La figlia di Mango è apparsa sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano, ricevendo applausi ed affetto di tutti i fan pronti a sostenerla. La cantante è apparsa visibilmente commossa per il calore ricevuto ed ha salutato i suoi fan accorsi numerosi all’evento di Olly. Angelina Mango ha duettato con il collega sulle note di Per due come noi, che aveva ottenuto un grandissimo successo negli scorsi mesi. Dopo la fine del brano, il cantante genovese ha introdotto la collega, che è stata accolta con un grande applauso dal pubblico, facendola scoppiare a piangere.

Angelina Mango in lacrime sul palco insieme ad Olly

Olly ha baciato teneramente sulla testa e abbracciato Angelina Mango, che ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qua, mi siete mancati da morire. Non c’è nessuno come voi.” Anche l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo ha voluto esprimere tutto il sostegno verso la collega napoletana, dichiarando: “ti voglio bene.” La cantante è tornata sul palco dopo un anno particolarmente difficile. La giovane ha scelto un look più semplice che mai, tanto da indossare un jeans accompagnato da una t-shirt oversize bianca e da un cappello dalla stessa colorazione. L’ex vincitrice di Amici aveva messo in pausa la sua carriera lo scorso autunno per problemi di salute, tanto da ammettere: “Non posso continuare devo ascoltare il mio corpo.” Ora sembra che il peggio sia stato superato.