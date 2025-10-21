Angelina Mango condivide la sua vita universitaria sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelina Mango, giovane e talentuosa cantautrice italiana, ha recentemente fatto parlare di sé anche per la sua vita universitaria. Figlia del celebre Giuseppe Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, Angelina ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo talento, partecipando ad Amici e vincendo al Festival di Sanremo. Dopo un periodo difficile segnato da assenze e problemi personali, la cantautrice classe 2001 è tornata alla ribalta con un nuovo progetto discografico.

La vita universitaria di Angelina Mango

Ma cosa fa ora Angelina? Si sa che, dopo aver frequentato il liceo scientifico, si era iscritta alla facoltà di Lettere all’Università di Bologna prima di dedicarsi completamente alla musica. Recentemente, però, si è mostrata di nuovo tra i banchi, frequentando le lezioni. In un video su TikTok del 20 ottobre, Angelina appare mentre sbadiglia e scrive: “Storia del teatro in inglese, il lunedì mattina”. Il filmato, molto condiviso, ha ricevuto numerosi commenti affettuosi e scherzosi dai follower, che apprezzano il suo impegno tra musica e studio. Un segno di come, nonostante il successo, l’artista continui a coltivare anche le sue passioni accademiche.