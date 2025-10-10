Eventi ManfredoniaManfredonia
Manfredonia: Musica, energia e festa in Piazza Duomo!
Domenica 12 ottobre – dalle ore 20:00 | Piazza Duomo, Manfredonia
La serata del 25° anniversario della Pro Loco Manfredonia si accende con la musica e l’allegria della nostra terra!
Sul palco:
- Ore 20:00 Li Zampitt’ – travolgente musica popolare che farà ballare tutta la piazza!
- Gruppo folk degli alunni dell’I.C. Pascoli – Forgione – Melchionda – De Bonis di San Giovanni Rotondo, a cura di Ciro Murgo
E per chiudere la serata…
- Ore 20:30 VJ Set con Dj Jova – ritmo, luci e divertimento sotto le stelle di Manfredonia!
Una grande festa per celebrare 25 anni di amore per la città, la cultura e le tradizioni.
Ti aspettiamo in Piazza Duomo per brindare, ballare e festeggiare insieme!