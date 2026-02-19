Angelina Mango a cuore aperto prima del tour: “Non pensavo che sarei tornata a fare musica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo una lunga pausa dal mondo della musica Angelina Mango è finalmente pronta a riprendersi la scena, il suo nuovo tour inizierà il 2 marzo e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di poterla sentire di nuovo dal vivo.

Per lei non è stato un periodo facile, nei mesi scorsi aveva già lasciato intendere di non essere stata bene dal punto di vista psicologico ed è per questo che aveva sentito l’esigenza di fermarsi. Nelle scorse ore si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni a cuore aperto, cosa ha detto? Angelina Mango ha fatto sapere che a farla stare davvero male è stato il fatto di non essersi ascoltata e di non essersi sentita libera. Ha precisato che a farla ammalare non è stato lo stress, il successo o il calendario pieno.

Angelina Mango torna sul palco e si emoziona: le toccanti rivelazioni della cantante

L’amatissima cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha fatto sapere di essere tornata sul palco ieri. In quel momento ha provato una fortissima emozione e non è riuscita a trattenere le lacrime, ha anche ammesso di aver pianto molto negli ultimi giorni.

Tra le varie cose ha aggiunto: “Io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata“. Angelina Mango ha poi rivelato che questa sembrava un’altra vita un anno fa e non pensava che sarebbe più tornata a fare musica o sul palco.