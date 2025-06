Sangiovanni svela i motivi della pausa: “Mi sentivo male, quasi in difetto a…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo Sangiovanni aveva sentito l’esigenza di prendersi una pausa dal mondo della musica perché non riusciva più a fingere che andasse tutto bene.

Lo stop è durato più di un anno, un periodo che è stato necessario e fondamentale per il cantante per ritrovare se stesso e la voglia di fare musica. Da poco ha lanciato il suo nuovo singolo ‘Veramente’ e i suoi tantissimi fan lo hanno accolto con immensa gioia. Ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast ‘Supernova’ Sangiovanni si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni. L’ex allievo di Amici ha svelato anche i motivi che lo hanno spinto a fermarsi.

Sangiovanni non stava bene prima dello stop: le rivelazioni del cantante

Al conduttore ha spiegato il motivo che gli ha fatto prendere la decisione di prendersi una pausa lo scorso anno. Queste le sue parole: “Mi sentivo male, quasi in difetto a stare con le persone. Perché dicevo che io comunque sono un artista e ho tantissime fortune nella vita e non è bello che io mi faccia vedere triste”. A detta sua tutto questo lo faceva rosicare.

Cantare di nuovo dal vivo è stato per lui molto bello, ad Alessandro Cattelan ha detto che non lo faceva in uno show tutto suo da tre anni. Sangiovanni non si aspettava così tanto calore da parte delle persone, ha anche rivelato che ora ha meno aspettative. Il cantante ha concluso dicendo: “È come se ripartissi un po’ da zero. Ho un po’ quell’idea di ricostruirmi il pubblico”.