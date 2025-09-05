Andreas Muller: “Provavo disagio ballando a petto nudo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In un toccante video condiviso su Instagram, Andreas Muller, ex vincitore di Amici, ha rivelato di aver affrontato per anni un profondo disagio legato al suo aspetto fisico. Il ballerino ha confessato che nel 2016, quando era molto magro, la critica di qualcuno lo ha spinto a sviluppare delle insicurezze che lo hanno perseguitato per lungo tempo.

Il disagio di Andreas Muller

“Ballare a petto nudo mi metteva a disagio” ha raccontato, ammettendo che a un certo punto ha iniziato a farsi dei tatuaggi per “mascherare” i suoi complessi. Un percorso difficile, segnato dalla frustrazione e dalla mancanza di autostima, che lo ha portato a non riconoscersi più.

La vera svolta è arrivata dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi. Andreas ha deciso di dedicarsi completamente all’allenamento, spinto dalla volontà di costruire il corpo che desiderava. Grazie a “tenacia e costanza”, come ha spiegato, è riuscito a superare i propri limiti, ritrovando non solo una nuova forza fisica, ma anche una maggiore sicurezza e autostima. Oggi, il suo messaggio vuole essere un incoraggiamento per tutti coloro che, come lui, non riescono a fare il primo passo verso il cambiamento.