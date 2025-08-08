Andrea Zenga sulla paternità confessa: “Pensavo fosse più facile ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020, da quel momento non si sono più separati.

Sui social si sono sempre mostrati più complici e innamorati che mai, andarono subito a convivere dopo il reality e da qualche mese sono diventati genitori per la prima volta. Proprio in merito alla paternità l’ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sui social, ai suoi seguaci ha ammesso che i primi mesi sono complicati, la vita cambia in modo radicale.

Andrea Zenga parla delle difficoltà della paternità, cosa ha detto l’ex gieffino

Essere genitori non è certo un gioco da ragazzi e questo lui lo ha capito bene da quando è diventato padre per la prima volta. Tra le varie cose ha detto: “Pensavo che fosse più facile all’inizio. Infatti ho fatto un po’ di difficoltà ad entrare proprio nello spirito della genitorialità”.

A detta sua ci vuole molto spirito di sacrificio, però adesso per lui è tutto stupendo. Andrea Zenga ha fatto sapere che essere padre non è come lo immaginava, però è anche meglio a livello di amore che ti arriva.