Andrea Zenga sulla paternità confessa: “Pensavo fosse più facile ma…”
Andrea Zenga parla delle difficoltà della paternità, cosa ha detto l'ex gieffino dopo essere diventato padre per la prima volta.
La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020, da quel momento non si sono più separati.
Sui social si sono sempre mostrati più complici e innamorati che mai, andarono subito a convivere dopo il reality e da qualche mese sono diventati genitori per la prima volta. Proprio in merito alla paternità l’ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sui social, ai suoi seguaci ha ammesso che i primi mesi sono complicati, la vita cambia in modo radicale.
Andrea Zenga parla delle difficoltà della paternità, cosa ha detto l’ex gieffino
Essere genitori non è certo un gioco da ragazzi e questo lui lo ha capito bene da quando è diventato padre per la prima volta. Tra le varie cose ha detto: “Pensavo che fosse più facile all’inizio. Infatti ho fatto un po’ di difficoltà ad entrare proprio nello spirito della genitorialità”.
A detta sua ci vuole molto spirito di sacrificio, però adesso per lui è tutto stupendo. Andrea Zenga ha fatto sapere che essere padre non è come lo immaginava, però è anche meglio a livello di amore che ti arriva.