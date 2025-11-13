Andrea Pisani rompe il silenzio su Beatrice e Raoul Bova: “Mi è cascato il mondo sulla testa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da mesi non si fa che parlare della relazione nata tra Beatrice Arnera e Raoul Bova, a commentare il loro legame ci ha pensato dopo un lungo silenzio l’ex compagno dell’attrice, Andrea Pisani.

Il noto comico del duo ‘I Pampers’ ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT ha parlato della fine della loro storia d’amore dicendo che avrebbe lottato molto di più. A detta sua la loro è stata una relazione bellissima, dalla quale è nata anche una splendida bambina che hanno desiderato a lungo. Dopo la sua nascita le cose sono cambiate e il loro rapporto è entrato in crisi, lui però non immaginava assolutamente che si sarebbero lasciati.

Andrea Pisani devastato dopo la rottura con Beatrice Arnera: le rivelazioni del comico

Per cercare di superare la crisi di coppia il comico e la sua ex compagna hanno fatto terapia di coppia, però non sono comunque riusciti a salvare il loro rapporto. Tra le varie cose ha rivelato: “Quando lei mi ha lasciato mi è cascato il mondo in testa. Mi è cambiata la vita da un momento all’altro. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo”.

Andrea Pisani ha parlato anche del dissing fatto a Lol 6, dove ha nominato anche Raoul Bova. A Gianluca Gazzoli ha detto che erano appena uscite le prime foto di Beatrice Arnera con l’attore, tutti gli facevano domande e lui stava soffrendo molto. Il comico ha spiegato che ha sentito l’esigenza di fare quel gesto, anche se non avrebbe potuto pubblicare quel video ed è per questo che spera di non avere conseguenze.