Raoul Bova, privacy violata, come sta l’attore? “Ha provocato dolore, è imperdonabile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova è stato al centro del gossip durante i mesi estivi a causa della sua sfera personale, una vicenda alquanto spiacevole che ha causato non poco dolore alla sua famiglia.

Cosa è successo? Un messaggio vocale dell’attore destinato alla modella Martina Ceretti è finito sul web, una violazione della privacy che gli ha causato non poco disagio. L’ex compagno di Rocio Munoz Morales ha subito agito per vie legali e presto approderà a Verissimo per commentare l’accaduto.

Violata la privacy di Raoul Bova, come sta oggi? Le rivelazioni dell’attore

A distanza di settimane dalla spiacevole vicenda l’attore ha deciso di rompere il silenzio rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. A detta sua sta provando ad affrontare la situazione con la consapevolezza che può accadere tutto nella vita, lui però sta reagendo a testa alta.

Raoul Bova ha poi svelato: “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare“. Ha fatto poi sapere che per lui ciò che è successo è imperdonabile però ci ha tenuto a precisare che ora sta bene.