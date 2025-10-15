Raoul Bova e Beatrice Arnera di nuovo insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati di nuovo insieme a Roma, confermando rumors di un possibile flirt. I due attori, conosciutisi sul set di “Buongiorno Mamma!”, sono stati immortalati mentre passeggiavano mano nella mano nei pressi di un noto locale nel quartiere Prati. Apparivano felici e rilassati, scambiandosi sorrisi spontanei, segno di un’intesa sempre più forte. Le immagini, pubblicate da LaPresse e confermate anche da Dagospia, suggeriscono che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice collaborazione artistica.

Il passato di Bova e Arnera

Questa scoperta arriva in un momento di cambiamenti per entrambi: Arnera avrebbe recentemente concluso la relazione con il comico Andrea Pisani, con cui aveva attraversato una crisi, mentre Bova si sta riprendendo da uno scandalo legato a chat e messaggi audio con l’influencer Martina Ceretti, che ha portato alla fine della sua lunga storia con Rocío Muñoz Morales. I paparazzi sono riusciti a immortalare i due mentre si allontanavano insieme, entrando in un palazzo, rafforzando le voci di un legame crescente. La loro storia sembra essere solo all’inizio.