Andrea Giambruno: alti e bassi con la sua nuova fiamma

Lasciatosi alle spalle la storia con Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha ritrovato l’amore nella bella Federica Bianco, attrice 41enne originaria di San Pietro Vernotico (Brindisi). Il rapporto tra Giambruno e Bianco sembra ad ogni modo essere costellato da litigi seguiti da da riappacificazioni. La scorsa settimana Dagospia aveva lanciato una bomba: un’accesa lite in un bar di Roma tra Andrea e Federica. Le voci lo dipingevano come un uomo messo alle strette, respinto in pieno giorno. Ma sembra che la situazione abbia preso una piega inaspettata; forse un confronto chiarificatore ha riacceso la scintilla e i due avrebbero deciso di dare un’altra chance alla loro relazione.

Andrea Giambruno: come sta andando con Federica?

La saga sentimentale tra Andrea Giambruno e Federica Bianco si arricchisce di nuovi dettagli e colpi di scena. Dagospia aveva insinuato che un terzo incomodo, l’ex della 41enne, Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, avesse complicato la situazione. Secondo le indiscrezioni, Bianco avrebbe preferito il politico al giornalista, riaccendendo i rumors su una relazione ormai conclusa. Ma il settimanale Gente ha ribaltato questa narrazione: le nuove foto scattate dai paparazzi mostrano Giambruno e Bianco insieme, sereni e complici, lo scorso fine settimana.

Federica e Andrea paparazzati insieme

I paparazzi non si sono fatti sfuggire nulla sui due piccioncini. Sabato sera, Andrea Giambruno e Federica Bianco sono stati avvistati insieme a Tivoli, quando l’ex di Giorgia Meloni ha riaccompagnato a casa la sua dolce metà. Cosa sia accaduto prima di quel momento resta un mistero, ma la serata sembrava indicare un ritrovato equilibrio tra i due. La domenica, il copione si è fatto ancora più interessante. Federica, al volante della sua Jeep bianca, è stata fotografata mentre lasciava la propria abitazione per dirigersi verso casa del giornalista. Per evitare occhi indiscreti, ha parcheggiato la vettura a circa 10 minuti a piedi dall’appartamento di Giambruno. Una mossa che però non è bastata a sfuggire ai paparazzi. La visita è durata circa due ore e mezzo. Quando è uscita, Federica si è diretta verso la sua auto, mentre Giambruno ha preso un’altra strada, diretto a casa di Giorgia per prelevare la figlia. Successivamente, è rientrato a casa con la bambina.