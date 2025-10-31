Andrea Delogu: le prime parole dopo la morte del fratello Evan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Delogu, nota conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, ha affrontato per la prima volta pubblicamente il dolore per la perdita del fratello Evan, morto a 18 anni in un tragico incidente stradale. Sono giorni di grande sofferenza per l’artista, che si è lasciata andare a poche parole durante un ritorno a Bellaria: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. La sua amica e collega Ema Stockholma le è stata vicina in questo momento di profondo dolore, insieme a tutta la famiglia.

Cast di Ballando con le Stelle esprime vicinanza ad Andrea Delogu

La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i colleghi di Andrea, tra cui Milly Carlucci, si sono detti profondamente colpiti dalla sua sofferenza. Andrea ha lasciato temporaneamente Roma per restare accanto al padre e alla famiglia, manifestando il suo dolore in silenzio. Rai e il cast di Ballando stanno valutando come gestire la sua presenza in trasmissione, rispettando il suo momento di lutto. La priorità ora è il suo benessere e il rispetto del suo dolore, perché, prima di essere una figura televisiva, Andrea è una sorella e una donna profondamente ferita da questa perdita improvvisa. La speranza è che possa trovare forza nel supporto dei suoi cari e di chi le sta vicino in questo momento difficile.