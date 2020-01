Anche a Manfredonia arrivano gli autovelox

Installazione di autovelox nei pressi degli ingressi di Manfredonia per intervenire in maniera urgente su tratti di strada, ad alta viabilità, ritenuti pericolosi. È quanto predisposto dal Comando di Polizia Municipale di Manfredonia in ottemperanza a precise disposizioni emanate dalla Prefettura di Foggia in cui, nello specifico, chiedeva agli enti locali di assumere interventi per il miglioramento della circolazione veicolare. In particolare, al Comune di Manfredonia la Prefettura ha richiesto l’installazione di due postazioni fisse di autovelox e dei relativi cartelli di controllo elettronico della velocità.

Al momento, si legge nel provvedimento dirigenziale in cui si impegna la spesa di 24mila euro proventi di sanzioni amministrative, si provvederà alla fornitura in noleggio di una sola apparecchiatura fissa per il rilevamento del superamento dei limiti massimi di velocità. Con molta probabilità, l’autovelox sarà posizionato all’altezza di San Leonardo, sulla SS 89, luogo di terribili incidenti stradali per via della presenza di numerosi turisti e visitatori alla storica basilica che, per raggiungere la meta, spesso attraversano la SS 89 dopo aver lasciato la propria auto in zone limitrofe.

Ed è proprio la presenza improvvisa di pedoni e la velocità delle auto che percorrono questo tratto di strada in direzione Foggia-Manfredonia o viceversa ad aver provocato negli anni gravissimi incidenti anche mortali. Numerosi erano stati i richiami all’ANAS e svariati gli interventi richiesti da più parti agli organi preposti, compresa la stessa Prefettura, per una repentina messa in sicurezza dell’area. In cantiere vi era anche il progetto per la realizzazione di una viabilità a doppio senso di marcia, complanare alla S.S. 89, dall’area di San Leonardo per connettersi allo svincolo già realizzato nei pressi dell’area industriale. Progetto ideato e voluto dalla scorsa amministrazione proprio per garantire l’accesso in sicurezza alla chiesa di San Leonardo, ma di cui al momento sembrano essersi perse le tracce.

Nel frattempo, ben venga l’intervento-tampone dell’autovelox fisso, con l’auspicio che fungendo da deterrente nei confronti degli automobilisti, possa scongiurare il ripetersi di altri gravi incidenti.

Maria Teresa Valente