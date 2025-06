Amici 25: Deborah Lettieri va via dopo un anno?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa sta succedendo nella scuola più famosa della tv? Alle porte di Amici 25, una bomba circola negli ambienti del gossip: Deborah Lettieri, star del ballo dell’edizione appena conclusasi, potrebbe non tornare. Dopo un solo anno da docente, la coreografa sembrerebbe orientata a lasciare la cattedra per concentrarsi su altri progetti artistici. Se confermato, questo addio aprirebbe le porte a un rimescolamento clamoroso nei ranghi del corpo prof.

Perché Deborah Lettieri potrebbe essere fuori

Più fonti confermano un possibile passo indietro della Lettieri: desiderio di tornare al lavoro coreografico e lontano dai riflettori televisivi. In più, nella fase finale di Amici 24, il suo ruolo ha perso peso: meno interventi in studio, scelta che ha alimentato lo spettro del ritiro anticipato.

I papabili successori

Nel “toto-prof” ci sono tre nomi caldissimi:

Veronica Peparini

Storica insegnante di Amici (2013–2022), amata per le sue lezioni e la sua empatia. È già stata chiamata in qualità di ospite e il ritorno a tempo pieno appare naturale. Angelo Madonia

Ex maestro di Ballando con le Stelle, noto per il suo carattere forte e la padronanza coreutica. Il suo abbandono dello show di Milly Carlucci lo rende libero professionista, ideale per uno show Mediaset. Raimondo Todaro, insieme a Andreas Müller e Rossella Brescia

Il ritorno di Todaro sembra meno probabile, ma è al centro delle discussioni ad Amici. Andreas Müller – ex allievo e talento acclamato – si è persino autocandidato: “Oggi tornerei a lavorare ad Amici”.

Cosa cambia per Amici 25

Se Lettieri si ritirasse, il know‑how del ballo perderebbe un volto fresco e internazionale: ricordiamo la sua carriera al Crazy Horse di Parigi e collaborazioni con Beyoncé.

Peparini riporterebbe tradizione, sensibilità e legame affettivo con il programma.

riporterebbe tradizione, sensibilità e legame affettivo con il programma. Madonia porterebbe rigore, tecnica e appeal televisivo.

porterebbe rigore, tecnica e appeal televisivo. Müller darebbe una svolta generazionale, ideale per avvicinare un pubblico giovane e social.

L’opinione dei fan

Sui social la notizia ha infiammato i tifosi:

Chi invoca il ritorno di Veronica, simbolo di empatia e professionalità.

Chi punta su Madonia, con la spinta promozionale di Sonia Bruganelli.

E chi spera in un’autocandidatura sincera da parte di Müller.

Il ritiro (o no) di Deborah Lettieri da Amici 25 rappresenta una svolta importante per la conduzione della disciplina coreutica. Che sia il ritorno di Veronica Peparini o l’ingresso di Angelo Madonia (o più), una cosa è certa: Maria De Filippi vuole farsi trovare pronta a settembre con un cast che sappia mantenere entusiasmo, qualità e spettacolarità. Per ora, resta tutto ufficioso: nessuna conferma ufficiale. I casting estivi decideranno non solo i nuovi talenti, ma anche i loro maestri. Restiamo con gli occhi puntati sulla produzione e… sulla sedia di canto… pardon, di ballo!