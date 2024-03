Amici, infortunio prima del serale: fan senza parole

L’entusiasmo cresce mentre ci avviciniamo all’inizio del serale di Amici: sabato 23 marzo segnerà l’inizio di una competizione accesa, con esibizioni mozzafiato e sfide avvincenti, tutto per decretare il talento supremo della scuola di Maria De Filippi. I mesi di lavoro pomeridiano hanno dimostrato il talento abbondante degli studenti, pronti a stupire con il loro canto e ballo sul palco del serale. Ma solo uno di loro potrà alzare il trofeo della vittoria.

Tuttavia, ci sono nuvole nere nell’aria mentre ci prepariamo per questo spettacolo tanto atteso. Le prove per le esibizioni e i quadri artistici, curati dal direttore artistico Stéphane Jarny, hanno subito un duro colpo: l’infortunio di uno dei ballerini professionisti.

Amici, non si tratta del primo infortunio nella storia del programma

Purtroppo, non è la prima volta che un incidente si verifica durante le prove del serale di Amici. Con tempi serrati e pressioni alle stelle, ogni dettaglio deve essere impeccabile. Secondo quanto riportato da Novella 2000, uno dei ballerini professionisti, Lorenzo Ferroni, si è infortunato durante le prove generali e potrebbe essere costretto a fermarsi, rinunciando così alla partecipazione alle puntate del serale.

Lorenzo Ferroni, noto per la sua partecipazione ai casting di Amici nel 2017 e per essere stato nel cast dei professionisti l’anno scorso, è ora alle prese con questa sfortuna che mette in dubbio il suo coinvolgimento nelle prossime fasi cruciali della competizione.