Opi in lacrime ad Amici 25, lo sfogo: “Fino a tre anni fa ho buttato la mia vita”

Giorno dopo giorno Opi si sta impegnando molto al Amici 25 per riuscire ad ottenere la maglia che gli consentirà di accedere al Serale.

Nei giorni scorsi la scelta di Anna Pettinelli di far cantare Valentina e Gard lo ha fatto infuriare perché a differenza della sua compagna di avventura lui non ha mai avuto dubbi e ci tiene moltissimo a continuare il suo percorso. Ieri si è lasciato andare ad un altro duro sfogo mentre provava le cover, lui stesso si è reso conto che non stava cantando bene ed è scoppiato in lacrime.

Amaro sfogo di Opi ad Amici 25 dopo le prove: cosa ha detto in lacrime il cantante

Il ragazzo dopo le prove ha continuato a sfogarsi con alcuni suoi compagni, ancora in lacrime ha rivelato che lui fino a tre anni fa ha buttato la sua vita, a causa anche di sbagliate compagnie. Poi è riuscito a mettere a posto i pezzi quando ha iniziato a cantare e a prendere il fatto di inseguire un sogno seriamente.

Vedendolo così turbato Angie ha provato a consolare Opi, cosa gli ha detto? Che la sua è la reazione di una persona che ci tiene. A parer suo deve trovare se stesso, pensa che per quello che gli è successo merita di indossare quella maglia, poi però dovrà dimostrare di poterla tenere e che nulla è successo per caso.