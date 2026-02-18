Amici 25, Opi sbotta contro Anna Pettinelli: “È fuori di testa”, lei lo bacchetta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi ad Amici 25 gli allievi sono venuti a conoscenze delle decisioni dei loro professori, quella di Anna Pettinelli ha mandato Opi su tutte le furie.

Il giovane cantante non è riuscito a trattenere la rabbia quando ha scoperto che la speaker radiofonica lo ha messo in panchina per la seconda settimana di fila. Ad esibirsi nella prossima puntata del talent show saranno di nuovo Valentina e Gard, Opi deluso e ferito si è lasciato andare ad un duro sfogo. Visibilmente agitato ha detto che Anna Pettinelli deve essere chiara e se non lo vuole più lui andrà via.

Opi si scaglia contro Anna Pettinelli ad Amici 25: l’allievo esagera, lei lo convoca e scoppia una discussione tra loro

Il cantante si è detto stanco della situazione, non sopporta il fatto che la sua insegnante gli stia impedendo ancora di esibirsi per provare ad ottenere la maglia per il Serale. Durante lo sfogo si è lasciato sfuggire diverse parolacce, ha anche detto: “Per me lei è fuori di testa, basta che me lo dice che non vado bene per il Serale e me ne vado. Ora lo voglio sapere”.

La dura reazione di Opi ha spinto Anna Pettinelli a convocarlo per avere un confronto, durante il quale gli ha detto che non può darle della pazza o dire così tante parolacce. Lo ha rimproverano per i suoi modi e ha cercato di fargli capire che oltre a lui ci sono anche altri due ragazzi sotto la sua responsabilità. Al ragazzo ha detto che Gard dovrà esibirsi per prendere la maglia, invece Valentina sta affrontando una crisi emotiva ed è per questo che crede che abbia bisogno di esibirsi. Le sue parole però non hanno calmato l’allievo, infatti ha continuato a ripetere di essere molto deluso per il fatto che l’ha escluso ancora.