Amici 25, Mediaset cambia la data del serale: ecco perché slitta e quando va in onda

La primavera televisiva si apre con un cambio di rotta che modifica la sfida del sabato sera. Il serale di Amici 25 non partirà più il 21 marzo come previsto, perché Mediaset ha deciso di rivedere la propria strategia e di rimescolare le carte in vista del debutto di Canzonissima su Rai 1.

La scelta sorprende pubblico e addetti ai lavori, perché ribalta l’assetto della competizione tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Quando inizierà davvero il serale? Perché Mediaset ha deciso di intervenire sul palinsesto? E come cambierà la sfida con Canzonissima? Scopriamolo insieme.

Il serale di Amici 25 slitta al 28 marzo: la nuova strategia di Mediaset

Secondo le anticipazioni circolate negli ambienti televisivi, il serale di Amici non debutterà più il 21 marzo, ma una settimana dopo, sabato 28 marzo. La decisione arriva dopo una valutazione interna che ha portato Mediaset a riconsiderare il peso della concorrenza. Lo spostamento è stato causato anche ad uno slittamento della puntata di C’è Posta per te del 28 febbraio dovuto alla finale di Sanremo

Il 21 marzo, infatti, Rai 1 lancerà la prima puntata di Canzonissima, il nuovo varietà guidato da Milly Carlucci. La sfida diretta tra i due programmi sembrava inevitabile, ma la rete ha scelto una strada diversa.

Il rinvio non è un semplice spostamento tecnico. È una mossa pensata per evitare che il serale di Amici si trovi a fronteggiare l’esordio di un programma molto atteso, che potrebbe attirare curiosità e pubblico nella sua prima puntata.

Rimandando l’inizio al 28 marzo, Amici si troverà invece a sfidare la seconda puntata di Canzonissima, quando l’effetto novità sarà già passato e gli equilibri degli ascolti inizieranno a stabilizzarsi.

C’è posta per te al posto di Amici 25: Maria De Filippi sfida direttamente Canzonissima

Il punto più interessante della strategia riguarda la serata del 21 marzo. Al posto del serale di Amici, Mediaset ha scelto di mandare in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, uno dei programmi più forti della stagione.

La decisione cambia completamente la dinamica della sfida. Sarà infatti Maria De Filippi, con il suo people show più seguito, a confrontarsi con il debutto di Canzonissima.

C’è posta per te è un titolo che da anni garantisce ascolti molto alti e un pubblico fedele. Metterlo contro la prima puntata del nuovo show di Rai 1 potrebbe ridurre la forza dell’esordio di Milly Carlucci, limitando la possibilità che il programma parta con numeri molto alti.

È una scelta che punta a proteggere Amici, evitando che il talent si trovi a competere con un debutto potenzialmente esplosivo, e allo stesso tempo a mettere pressione alla concorrenza fin dal primo round.

Non è la prima volta che Maria De Filippi e Milly Carlucci si trovano una contro l’altra nella sfida primaverile del sabato sera. Anche quest’anno la competizione si annuncia intensa, ma con un equilibrio diverso rispetto alle previsioni iniziali.

La sfida del sabato sera: cosa aspettarsi da Amici 25

Con il nuovo assetto, la sfida tra Amici e Canzonissima si sposta al 28 marzo, quando il talent di Maria De Filippi affronterà la seconda puntata del varietà di Rai 1.

La scelta di Mediaset punta a far partire Amici in un contesto più favorevole, evitando il confronto diretto con l’esordio di un programma che potrebbe attirare molta attenzione nella prima serata.

Canzonissima, dal canto suo, arriva con un format storico e un cast di cantanti molto attesi, elementi che potrebbero renderlo un avversario forte per tutta la stagione.

Amici, invece, può contare su un pubblico consolidato e su una fase serale che ogni anno si conferma tra le più seguite della televisione italiana.

La sensazione è che Mediaset abbia voluto giocare d’anticipo, sfruttando la forza di C’è posta per te per indebolire il debutto di Canzonissima e lanciare Amici in una posizione più stabile.

Il pubblico si prepara così a una primavera televisiva ricca di sfide, con due programmi storici pronti a contendersi il sabato sera.