Il Serale di Amici 25 si avvicina e la corsa verso la fase decisiva del talent di Canale 5 entra nel vivo. Nel pomeriggio di oggi è stata registrata la diciannovesima puntata, che andrà in onda domenica 15 febbraio 2026 alle 14:00, con le prime ammissioni ufficiali alla fase serale.

Tre allievi hanno conquistato il pass: due ballerini e un cantante, scelti dalle rispettive commissioni di categoria. Un passaggio decisivo, poiché segna l’inizio della selezione finale e definisce i primi protagonisti della parte più seguita del programma condotto da Maria De Filippi.

La puntata ha offerto anche una giuria d’eccezione e momenti musicali attesi dal pubblico. Di seguito, tutti i dettagli sugli ospiti, sui giudici e soprattutto sui primi ammessi al Serale di Amici 25.

Amici 25, anticipazioni 15 febbraio 2026: ospiti e giudici della diciannovesima puntata

La puntata del 15 febbraio di Amici 25 vedrà alternarsi in studio diversi volti noti dello spettacolo italiano, chiamati a giudicare le gare di canto e ballo. Secondo quanto anticipato da Amici News, in qualità di giudici troveremo:

Giusy Ferreri

Drusilla Foer

Raimondo Todaro

Oriella Dorella

Anbeta Toromani

Una commissione variegata, quindi, composta da cantanti, attori e professionisti della danza, chiamati a valutare le performance degli allievi in una fase sempre più delicata del percorso. In particolare, la presenza di Giusy Ferreri ha un valore doppio, poiché l’artista è stata in passato tra i professori della scuola di Maria De Filippi. Inoltre, la stessa Ferreri è intervenuta anche come ospite musicale, regalando al pubblico in studio un momento live molto atteso.

Chi sono i primi ammessi al Serale di Amici 25: Alex, Emiliano e Michele

Il cuore della diciannovesima puntata è rappresentato dalle prime tre maglie oro assegnate per il Serale di Amici 25. A conquistare l’accesso diretto alla fase finale del talent durante la puntata del 15 febbraio 2026 sono stati:

Alex , ballerino della squadra di Veronica Peparini;

, ballerino della squadra di Veronica Peparini; Emiliano , ballerino seguito da Alessandra Celentano;

, ballerino seguito da Alessandra Celentano; Michele, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

Emiliano ha convinto la commissione in modo netto. Per lui arrivano subito tre sì, senza esitazioni. Si esibisce sulle note di Bird Set Free, dimostrando controllo tecnico e intensità interpretativa, qualità che gli consentono di accedere rapidamente alla fase serale di Amici 25.

Percorso più articolato per Alex. Alla prima valutazione riceve il no di Emanuel Lo, ma riesce comunque a ottenere la maglia oro grazie al consenso della maggioranza. Porta in scena due esibizioni: inizialmente balla sulle note di Arrabal in un passo a due con Alessia. Successivamente si esibisce da solo su Wake Me Up Before You Go-Go, mostrando versatilità e presenza scenica.

La corsa al serale di Michele è stata più complessa. Il cantante di Lorella Cuccarini si esibisce tre volte prima di ottenere il sì decisivo. La prima performance è al pianoforte, ma Anna Pettinelli osserva che ha cantato sotto tono e vota no.

Michele riprova con la chitarra, tuttavia la Pettinelli conferma il suo giudizio negativo. Solo alla terza esibizione, accompagnato dal violoncello sulle note de La Fine, riesce a convincerla definitivamente e a strappare il sì che gli consente di accedere al Serale.

Classifica canto e ballo 15 febbraio 2026: chi è primo questa settimana

Nel corso puntata del 15 febbraio 2026 è stata stilata anche la classifica settimanale delle gare di ballo e canto di Amici 25, un passaggio determinante perché incide sugli equilibri tra gli allievi e orienta le valutazioni dei professori in vista del Serale.

Classifica ballo Amici 25

Per la sezione danza si sono esibiti Emiliano, Nicola, Alex, Simone, Kiara e Alessio. Al termine delle performance, la graduatoria ha definito con chiarezza le posizioni:

Primo posto: Emiliano , che balla Angels di Robbie Williams

, che balla Angels di Robbie Williams Secondo posto: Alex , con un passo a due insieme ad Alessia

, con un passo a due insieme ad Alessia Terzo posto: Simone , impegnato in un passo a due con Arianna

, impegnato in un passo a due con Arianna Quarto posto: Kiara , che si esibisce su Telephone

, che si esibisce su Telephone Ultimo posto: Nicola, con un passo a due insieme a Chiara.

Classifica canto Amici 25

Per la gara di canto, invece, si sono esibiti Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Anche in questo caso la classifica ha evidenziato differenze nette tra le performance: