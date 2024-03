Amici 23, spoiler pazzesco: ecco chi è stato eliminato tra Marisol e Giovanni

L’attesa è alle stelle per la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Come consuetudine, giovedì si è svolta la registrazione di ciò che andrà in onda sabato in prima serata su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni, c’è stato un eliminato, Nicholas Borgogni, mentre Marisol Castellanos e Giovanni Tesse sono finiti al ballottaggio finale. Tuttavia, non è emerso chi abbia perso in questa ultima sfida. È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a svelare il secondo eliminato della puntata.

Secondo quanto riferito da Venza, tra Marisol e Giovanni è stata la prima ad avere la meglio. Quindi, il secondo allievo costretto a lasciare definitivamente il programma è Giovanni Tesse. L’esito del ballottaggio finale, come consuetudine, è stato comunicato al ragazzo in casa, al termine della registrazione. Così, Amici prosegue nel suo percorso e continua, come previsto dal regolamento, a fare “vittime”. Fuori dai giochi Nicholas e Giovanni. Nella prima puntata del Serale, ad aver dovuto fare le valigie, sono stati invece Ayle e Kumo.

L’eliminazione di Nicholas Borgogni è giunta al termine della prima sfida tra il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (con i ballerini Gaia e Giovanni, e i cantanti Lil Jolie e Martina) e la squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (con i ballerini Lucia, Nicholas, Sofia, e i cantanti Mida e Sarah). A finire nella “roulette russa” del ballottaggio sono stati Sarah, Lucia e Nicholas. Quest’ultimo è arrivato ultimo ed è stato inevitabilmente eliminato dal talent show.

Amici 23, Mattia Zenzola torna sul palco del talent show

Durante la seconda puntata del serale di Amici, in studio è stato accolto il ballerino Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione del programma, che ha sconfitto Angelina Mango, poi affermatasi al Festival di Sanremo 2024. Zenzola è tornato nel programma per mostrare una coreografia all’allievo Giovanni. Tra gli ospiti anche il cantante Ermal Meta, che ha presentato il singolo “L’unico pericolo”, uscito lo scorso 8 marzo.