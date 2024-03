Amici 23: Maria De Filippi chiama un ex allievo per il serale, ecco chi è

Il serale di Amici 23 è ormai alle porte. In questi giorni si stanno facendo le prove per la prima puntata che verrà trasmessa sabato 23 marzo sui teleschermi di Canale 5. La seconda fase del talent di Maria De Filippi è fondamentale non solo per gli allievi ma anche per gli ex che vi prenderanno come professionisti. Infatti, un ex allievo della precedente edizione giungerà alla corte di Maria De Filippi. Si tratta di Alessio Cavaliere, il latinista entrato a percorso già iniziato nella squadra di Raimondo Todaro. Inizialmente il ragazzo era diventato uno degli allievi più apprezzati del talent condividendo l’esperienza con Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22. Nonostante questo, Alessio si è fatto conoscere fuori dalla scuola prendendo parte a diverse esperienze molto importanti.

Alessio Cavaliere scelto come professionista di Amici 23 da Maria De Filippi

Maria De Filippi ha scelto di chiamare Alessio Cavaliere come professionista del serale di Amici 23. A svelare la sua partecipazione è stato il padre del ballerino attraverso il suo profilo Instagram dove ha pubblicato una storia in cui faceva i complimenti al figlio per questo importante traguardo raggiunto. Una foto di Alessio Cavaliere con la maglia del serale vinta nella scorsa edizione di Amici corredata da queste parole: “Da allievo di Amici 22 a professionista di Amici 23. Fieri di te e un grande in bocca a lupo per questa nuova avventura.” Oltre ad Alessio Cavaliere, i telespettatori ritroveranno Isobel Kinnear entrata a pieno titolo tra i professionisti della scuola più famosa della tv.