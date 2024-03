Amici 23, classifica pubblico e i papabili finalisti: che sorpresa!

Oggi, i fan di Amici sono in fermento per la tanto attesa puntata speciale del Serale con il Daytime. La produzione ha preparato una sfida avvincente per gli allievi: esibirsi nello studio di Canale 5 di fronte a una variegata platea di telespettatori con un compito ben preciso. Il pubblico presente sarà chiamato a esprimere un voto per ogni esibizione, creando così una classifica completa che includerà sia i cantanti che i ballerini.

L’episodio speciale ha preso il via con il Daytime di ieri, proseguendo oggi con le esibizioni dei talentuosi allievi. Giovanni è stato il primo a salire sul palco, mentre i suoi compagni assistevano dalla Sala Relax. Seguono esibizioni emozionanti di Sarah, Nicholas, Mida, Sofia e Petit. Nel corso del Daytime, Holden, Lucia, Lil Jolie, Gaia, Martina e Marisol si sono esibiti con passione e determinazione.

Amici 23, classifica pubblico e i papabili finalisti

Come si può notare dalla classifica, i ballerini allenati da Alessandra Celentano hanno ottenuto il primo posto a pari merito, seguiti da Holden. Ma una gradita sorpresa è stata riservata a Holden, che ha ricevuto una calorosa standing ovation dopo la sua performance. Il cantante di “Nuvole” si candida come uno dei possibili vincitori di questa edizione, anche se se oggi fosse stata la finale, i voti degli spettatori avrebbero incoronato Dustin o Marisol. Tra i tre si profila un chiaro testa a testa, rappresentando due categorie diverse: canto e ballo.

Il destino dei concorrenti è ancora incerto, e resta da vedere se i tre appartenenti alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano riusciranno a raggiungere la tanto ambita finale. Tuttavia, è difficile immaginare l’ultima puntata senza di loro. Anche Martina ha ricevuto una standing ovation, segno del suo crescente successo e del suo recupero di consensi presso il pubblico.

Le prime quattro posizioni in classifica, che includono Lucia al terzo posto e Mida al quarto insieme a Martina, potrebbero effettivamente prefigurare i finalisti di questa edizione. Tuttavia, per Sofia, trovarsi tra gli ultimi nella classifica degli spettatori è motivo di sconforto e frustrazione: “Non so se riuscirò a farmi capire dagli altri”, si lamenta la ballerina di Emanuel Lo.

Intanto, dopo le prime due eliminazioni del Serale dello scorso sabato, oggi verrà registrata la seconda puntata, in onda in prima serata il 30 marzo 2024. Gli spettatori non mancheranno di tenersi aggiornati su chi dovrà lasciare la competizione.