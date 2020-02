“Amianto abbandonato alle porte di Manfredonia”

#CRIMINE#ambientale a Manfredonia, nella zona P.I.P. D/46, Industriale sulla S.S.89 garganica, a nord della azienda #SOMACIS, vedete le 11 foto #DENUNCIA, cosa abbiamo scoperto questa mattina durante il controllo del territorio, in un capannone abbandonato già sottoposto alcuni anni fa a sequestro giudiziario e ripulito da ogni rifiuto, a distanza di anni l’ #ecomafia continua indisturbata ad abbandonare rifiuti speciali, tossici e nocivi in ogni luogo, Il comandante Giuseppe Marasco del corpo volontari civilis endas Ispettori Ambientali Territoriali conclude: Insomma, i rifiuti e l’amianto abbandonato fa male alla qualità di vita di chi abbia la mala sorte di ritrovarselo di fianco a casa, a prescindere dall’insorgenza di una malattia. E’ un danno, insomma: e come tale va risarcito. Ma, evidentemente, non è proprio un toccasana neanche per chi abbia un obbligo giuridico di intervenire a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, di fronte a ripetute e formali richieste di intervento, si volti dall’altra parte.

Segnalazione come al prot. 6214 del 12.02.2020 ore 13:00 Comune di Manfredonia indirizzata al Commissario Prefettizio e al comandante della polizia locale per i dovuti provvedimenti di legge D.L.152.