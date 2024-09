Americani pazzi della Puglia, ma snobbano il foggiano

Gli americani sono pazzi della Puglia, ma snobbano clamorosamente il foggiano.

Secondo PugliaPromozione sono cinque le città più gettonate: Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano a Mare. non sono ahinoi presenti città della Provincia di Foggia e del Gargano, quali sono le ragioni?

I turisti americani preferiscono il capoluogo di Regione, il Salento o quella fascia sull’Adriatico che va da Ostuni a Polignano. Anche perché in 57 su 100 scelgono di soggiornare in una masseria o in un hotel. Sicuramente la vicinanza dell’aereoporto di Bari o il porto che ospita grandi navi da crociera sicuramente semplifica la raggiungibilità della città di Bari e delle altre città menzionate.

Americani pazzi della Puglia, i periodi più gettonati

Ma non è l’estate il periodo preferito per i turisti americani. Il turismo che arriva dall’altra parte del mondo spesso predilige maggio o settembre, poco prima o poco dopo l’estate, quindi. Il 48% degli ospiti americani viaggia in famiglia, il 37% in gruppo e nel 15% dei casi sono viaggiatori singoli.

Positivi però i dati del Gino Lisa che cresce nei mesi estivi del 2024