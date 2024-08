Aeroporto Gino Lisa: le performance di luglio 2024

Si chiude con il 61,70% di Load Factor e 6.516 passeggeri il mese di Luglio 2024 per l’Aeroporto di Foggia, in perfetta linea con i risultati ottenuti il mese precedente. Sono stati 96 i voli commerciali operati (una rotazione era stata cancellata a causa di uno sciopero), ciascuno con circa 110 posti in vendita. Giugno e Luglio 2024 continuano ad essere i mesi con le migliori performance di sempre per lo scalo foggiano, confermando un trend di netta crescita avutosi proprio in questo anno.

Basti pensare che 12 mesi prima, a luglio 2023, i passeggeri si fermarono a 5.926 distribuiti su 132 voli, ciascuno con circa 100 posti in vendita, totalizzando circa il 45% di riempimento. C’è stata quindi una crescita di 16 punti percentuali, luglio su luglio, a favore del 2024.

Interessante anche l’aviazione generale. Lo scorso luglio il parcheggio del “Gino Lisa” era molto affollato e qualcuno lo motivava con la chiusura dell’Aeroporto di Salerno, all’epoca in ristrutturazione. In realtà, se a Luglio 2023 ci furono 208 voli con un totale di 241 passeggeri, a Luglio 2024 e con l’Aeroporto di Salerno nel frattempo tornato operativo, i voli di aviazione generale sono stati 356, totalizzando 503 passeggeri. L’aeroporto di Foggia ha sempre goduto di una posizione strategica all’interno del Mediterraneo.

Mondo Gino Lisa