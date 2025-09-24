Politica Manfredonia

Ambiente e salute: Manfredonia lancia il modello “One Health”

Comunicato Stampa24 Settembre 2025
🟢 AMBIENTE E SALUTE: MANFREDONIA LANCIA IL MODELLO “ONE HEALTH”

Il 26 e 27 settembre 2025 Manfredonia avvia il percorso per la nascita dell’Osservatorio Epidemiologico del S.I.N. Manfredonia/Monte Sant’Angelo, a 49 anni dal disastro industriale del 1976.

➡️ Due giornate pubbliche dedicate al modello One Health, che unisce salute umana, ambiente e contesto sociale, per costruire politiche basate su dati trasparenti e partecipazione civica.

📅 Venerdì 26 settembre – Evento pubblico

Ore 18:00, Sala Consiliare

👉 Presentazione dell’accordo tra Comune, AReSS Puglia e Casa della Salute e dell’Ambiente.

Obiettivo: progettare un sistema di sorveglianza epidemiologica per monitorare gli effetti dell’inquinamento sulla salute.

📅 Sabato 27 settembre – Evento formativo “Ambiente, Salute, Biodiversità e Partecipazione”

Ore 08:30, Sala Consiliare

👉 Incontro multidisciplinare (in accreditamento ECM) rivolto a operatori sanitari, cittadini, enti e associazioni.

Si approfondirà il legame tra ambiente, salute e biodiversità secondo il modello One Health.

🗣️ “Dati trasparenti, responsabilità condivise e strumenti operativi: con l’Osservatorio restituiamo alla comunità il diritto a un ambiente sano e a decisioni informate” – Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia.

Queste giornate segnano un passaggio fondamentale: trasformare la memoria di un passato difficile in motore di cambiamento per un futuro sostenibile, giusto e condiviso.

📍 Promosso da: Comune di Manfredonia

🤝 In collaborazione con: AReSS Puglia, ASL Foggia, ISDE Foggia, Casa della Salute e dell’Ambiente

