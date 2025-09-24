Ambiente e salute: Manfredonia lancia il modello “One Health”
AMBIENTE E SALUTE: MANFREDONIA LANCIA IL MODELLO “ONE HEALTH”
Il 26 e 27 settembre 2025 Manfredonia avvia il percorso per la nascita dell’Osservatorio Epidemiologico del S.I.N. Manfredonia/Monte Sant’Angelo, a 49 anni dal disastro industriale del 1976.
Due giornate pubbliche dedicate al modello One Health, che unisce salute umana, ambiente e contesto sociale, per costruire politiche basate su dati trasparenti e partecipazione civica.
Venerdì 26 settembre – Evento pubblico
Ore 18:00, Sala Consiliare
Presentazione dell’accordo tra Comune, AReSS Puglia e Casa della Salute e dell’Ambiente.
Obiettivo: progettare un sistema di sorveglianza epidemiologica per monitorare gli effetti dell’inquinamento sulla salute.
Sabato 27 settembre – Evento formativo “Ambiente, Salute, Biodiversità e Partecipazione”
Ore 08:30, Sala Consiliare
Incontro multidisciplinare (in accreditamento ECM) rivolto a operatori sanitari, cittadini, enti e associazioni.
Si approfondirà il legame tra ambiente, salute e biodiversità secondo il modello One Health.
“Dati trasparenti, responsabilità condivise e strumenti operativi: con l’Osservatorio restituiamo alla comunità il diritto a un ambiente sano e a decisioni informate” – Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia.
Queste giornate segnano un passaggio fondamentale: trasformare la memoria di un passato difficile in motore di cambiamento per un futuro sostenibile, giusto e condiviso.
Promosso da: Comune di Manfredonia
In collaborazione con: AReSS Puglia, ASL Foggia, ISDE Foggia, Casa della Salute e dell’Ambiente